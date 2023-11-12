Остановка общественного транспорта «Памятник Павлову» будет временно перенесена

В связи с проведением работ по благоустройству Нижнего городского парка остановка общественного транспорта «Памятник Павлову» с 13 ноября 2023 года по сентябрь 2024 года будет находиться возле здания факультета русской филологии и национальной культуры Рязанского государственного университета имени С.
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