Запрещено к употреблению: специалисты предупредили о том, какой хлеб категорически нельзя есть Ирэн ОрлонскаяВечерний голод может стать неприятным сюрпризом, особенно когда обнаруживаешь плесень на буханке хлеба и все магазины уже закрыты.