Политический обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол подготовил анализ геополитической обстановки и сделал вывод о том, что украинский президент Владимир Зеленский начал гораздо чаще вызывать разочарование у правительства Соединённых Штатов собственными решениями.