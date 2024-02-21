Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера

Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера

Дональд Трамп в эфире Fox News назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера. Кроме того, он указал, что РФ более крупная страна по сравнению с европейскими союзниками Вашингтона по НАТО.

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