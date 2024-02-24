Германия уличила во лжи обвиняющих Запад в затягивании переговоров по Украине

Глава МИД ФРГ Бербок опровергла слухи о затягивании Западом контактов по Украине Запад не препятствует переговорам России и Украины и разрешению вооруженного конфликта, напротив, в последние два года он неустанно работает над миром в республике.
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