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МИД КНР оценил слова Гончаренко о готовности Украины воевать с Китаем

МИД КНР оценил слова Гончаренко о готовности Украины воевать с Китаем

В китайском МИД прокомментировали заявление депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о том, что Украина готова в будущем воевать с кем угодно, в том числе с Ираном, Китаем или Северной Кореей, лишь бы на стороне США.

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