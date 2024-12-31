В Омске раскупили почти все билеты на прямую трансляцию балета «Щелкунчик» из Большого театра. Онлайн-показы в кинотеатрах пройдут по всей стране 30 и 31 декабря.
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В Омске раскупили почти все билеты на прямую трансляцию балета «Щелкунчик» из Большого театра. Онлайн-показы в кинотеатрах пройдут по всей стране 30 и 31 декабря.