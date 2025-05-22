Култукский тракт от Олхи до Шелехова передан областному управлению

Отрезок Култукского тракта, проходящий через Шелехов, передан в областное управление. Теперь ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» будет обслуживать единый 6-километровый участок дороги, включая отрезки от Олхинской горы до спуска и от городского кладбища до Чистых ключей.