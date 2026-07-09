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Регион 29

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Компанию из Архангельска оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупционное правонарушение

Компанию из Архангельска оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупционное правонарушение

Суд назначил штраф и конфисковал незаконно переданные денежные средства.Прокуратура Архангельска добилась привлечения к административной ответственности компании за нарушение антикоррупционного законодательства.

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