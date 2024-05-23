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Театр абсурда

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Свежие комментарии

По поводу решения Белоусова об изменении границы России на Балтике и реакции прибалтов, финнов и шведов

По поводу решения Белоусова об изменении границы России на Балтике и реакции прибалтов, финнов и шведов

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Любопытные нынче события происходят. Белоусов только-только вступил в должность Министра Обороны и практически тут же появился документ, о подготовке пересмотра (уточнения) границы России на Балтике.

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Комментарии
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Александр Петров
Новая метла по новому метет, при Шойгу Россия только генеральшами прирастала))
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21 час.
Владимир Соловьев
С СЕрдюкова всё началось, а глаковерх то, &quot;не знал&quot; ничего: не докладывали, или докладывали.........
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20 час.

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