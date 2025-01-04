Кричащие краски темного континента: что нужно знать об искусстве Африки

Кураторы выставки «Путевой дневник. Африка» Мария Дубодел и Виктория Шарова рассказали «Снобу» о том, почему мы почти ничего не знаем об африканском искусстве, как внимательный взгляд на него помогает понять культуру малых народностей России и зачем мусульманки в Танзании носят хиджабы цвета фуксии.