Кричащие краски темного континента: что нужно знать об искусстве Африки

Кураторы выставки «Путевой дневник. Африка» Мария Дубодел и Виктория Шарова рассказали «Снобу» о том, почему мы почти ничего не знаем об африканском искусстве, как внимательный взгляд на него помогает понять культуру малых народностей России и зачем мусульманки в Танзании носят хиджабы цвета фуксии.
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