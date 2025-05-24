ГД РФ: рассматривается проект об увеличении пособий для беременных студенток

Правительство России предложило увеличить размеры пособий для беременных студенток. Согласно проекту закона, выплата должна составлять полную величину регионального прожиточного минимума, независимо от наличия стипендий, пишет РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии