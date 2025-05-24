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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

ГД РФ: рассматривается проект об увеличении пособий для беременных студенток

ГД РФ: рассматривается проект об увеличении пособий для беременных студенток

Правительство России предложило увеличить размеры пособий для беременных студенток. Согласно проекту закона, выплата должна составлять полную величину регионального прожиточного минимума, независимо от наличия стипендий, пишет РИА «Новости».

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