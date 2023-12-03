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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Царукян – после победы над Дариушем: «Надеюсь, следующий бой будет за пояс. Однажды я стану чемпионом, поверьте»

«Я очень благодарен Дариушу, что согласился со мной на бой. Никто в топ-5 не хотел выходить, только один человек – и это он.

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