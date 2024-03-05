В Туле театр драмы более миллиона рублей потратит на декорации и реквизит для пьесы про СВО

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика для поставки декораций и реквизита для спектакля "Свадебное платье для аксолотля", премьера которого в конце марта пройдет в Тульском театре драмы.
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