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Выручка TSMC выросла почти на 68% за год: спрос на ИИ-чипы остаётся выше предложения

Выручка TSMC выросла почти на 68% за год: спрос на ИИ-чипы остаётся выше предложения

Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем превысил собственный прогноз по итогам второго квартала и готовится расширить мощностиTSMC, крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, сообщила о росте выручки в июне на 67,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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