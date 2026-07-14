Выручка TSMC выросла почти на 68% за год: спрос на ИИ-чипы остаётся выше предложения

Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем превысил собственный прогноз по итогам второго квартала и готовится расширить мощностиTSMC, крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, сообщила о росте выручки в июне на 67,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.