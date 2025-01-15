Сотрудники курского УФСИН получили награды за спасение жителей приграничья

За помощь при спасении людей и эвакуации учреждений из приграничных районов Курской области в августе 2024 года сотрудникам регионального управления ФСИН вручены награды, сообщил в своем телеграмм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по итогам рабочего визита в регион директора ФСИН Аркадия Гостева.