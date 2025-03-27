Сближение Путина и Трампа: Начало конца НАТО?

Фундаментальный пересмотр отношений США и России Американский аналитический ресурс 19fortyfive опубликовал материал, в котором ставится под сомнение будущее НАТО на фоне возможного сближения Вашингтона и Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии