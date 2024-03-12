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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Срочно: Кремль теряет контроль. Тёткино освобождено, курс — на Москву»

«Срочно: Кремль теряет контроль. Тёткино освобождено, курс — на Москву»

Украинские наркоманы после разгрома своих диверсионных бронегрупп публикуют победные видео.По словам нацистов, ведущих съемку, судя по всему, из какого-то подвала в Киеве — они захватили ПГТ Тёткино, посёлок в Курской области, к которому, в реальности, они не смогли даже близко подойти и были разгромлены на границе сегодня утром.

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