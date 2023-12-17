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"Отмена" России аукнулась Западу потерей миллиардов

"Отмена" России аукнулась Западу потерей миллиардов

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