Голикова одобрила 93 тыс. заявок на обучение по 15 июля

Аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщил, что к 15 июля более 93 тысяч человек подали заявки на программы обучения, из которых популярны "Специалист по работе с системами искусственного интеллекта", "Помощник по уходу" и "Сварщик ручной дуговой сварки".