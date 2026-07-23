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Царьград

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Голикова одобрила 93 тыс. заявок на обучение по 15 июля

Голикова одобрила 93 тыс. заявок на обучение по 15 июля

Аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщил, что к 15 июля более 93 тысяч человек подали заявки на программы обучения, из которых популярны "Специалист по работе с системами искусственного интеллекта", "Помощник по уходу" и "Сварщик ручной дуговой сварки".

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