Житель ЯНАО приехал с СВО, чтобы жениться и проголосовать на выборах

Житель Надыма (ЯНАО) Анатолий Иваницкий приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы жениться. Новоиспеченные молодожены расписались и сразу пошли в избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах, сообщили в правительстве региона.
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