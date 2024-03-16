Житель ЯНАО приехал с СВО, чтобы жениться и проголосовать на выборах

Житель Надыма (ЯНАО) Анатолий Иваницкий приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы жениться. Новоиспеченные молодожены расписались и сразу пошли в избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах, сообщили в правительстве региона.