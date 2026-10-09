Студенты, которые меняют города: конкурс «Благоустрой!» открыл приём заявок

До 15 октября открыт приём заявок на третий сезон архитектурного конкурса «Благоустрой!» — его участники предлагают проекты, которые меняют облик городских пространств и сельских поселений.
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