В Польше произошло новое нападение с ножом у школы, которое в этот раз совершила 21-летняя девушка. Как сообщает радиостанция RMF24, женщина атаковала трех человек.
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