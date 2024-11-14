Хватит бравады и липы в отчетах по Курскому фронту! Ложь может погубить фронт: ситуация серьезная

На этом участке фронта, к сожалению, заметных успехов пока не наблюдается, пишет он. Вопреки многочисленным громким заявлениям, которые заполняют информационное пространство, большая часть этих сообщений — фальшивка.
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