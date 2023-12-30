СК предъявил обвинения задержанному по делу об убийстве отца Легойды

Следственный комитет предъявил обвинения подозреваемому в убийстве отца Владимира Легойды - журналиста, главы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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