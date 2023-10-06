Филиппо: избрание Трампа спикером палаты представителей ударит по Зеленскому

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что избрание бизнесмена Дональда Трампа на пост спикера палаты представителей Конгресса США может привести к отказу от любой финансовой помощи режиму Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии