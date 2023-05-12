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Выдвижение подразделений противника в Харьковской области оказалось попыткой провести ротацию, которая в итоге была сорвана ВС РФ

Выдвижение подразделений противника в Харьковской области оказалось попыткой провести ротацию, которая в итоге была сорвана ВС РФ

Появляются некоторые подробности вчерашней активности противника в Харьковской области. Напомним, что изначально появились сообщения о том, что несколько подразделений ВСУ выдвинулись к северу от Харькова.

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