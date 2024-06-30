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В России подорожала коммуналка: Какие услуги с 1 июля выросли в цене на 10%

В России подорожала коммуналка: Какие услуги с 1 июля выросли в цене на 10%

С 1 июля коммунальные услуги в нашей стране подорожали в среднем на 10%.Второй летний месяц, по обыкновению, отметился повышением коммунальных услуг – началось второе полугодие.

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Если бы повышали не только цены,а качество услуг,зимой мёрзнет,вода с песком и т.д и за что такие цены?
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17 час.
Евгений Благородный
............. И НЕТ СЛОВ.
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14 час.

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