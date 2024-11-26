Марочко: ВСУ стали реже применять дроны на нескольких направлениях

Подполконвик ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил агентству РИА Новости, что ВСУ за последнее время сократили применение беспилотников на купянском, красно-лиманском, а также северском направлениях из-за неблагоприятных погодных условий.
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