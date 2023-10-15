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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Почему мы играем утром, почему мы играем через день?» Крап о недостатке отдыха «Народной Команды» перед четвертьфиналом МФЛ

Команда играла в четвертьфинале Winline Медиалиги с «БроукБойз» через день после стыкового матча с «Сахалинцем» «Честно, у меня было недопонимание [по отношению] к лиге, почему отношение такое к «Народной Команде».

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