WSJ: министры финансов и торговли США убедили Трампа приостановить пошлины

Президент США Дональд Трамп решил отложить введение торговых пошлин после обсуждения с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником, сообщила 18 апреля американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии