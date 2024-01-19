В МИД Франции опровергли присутствие своих наемников на Украине

На Украине, как и где-либо в мире, нет французских наемников, заявили в МИД Франции. "У Франции нет наемников ни в Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых людей", — процитировали заявление внешнеполитического ведомства в France24.
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