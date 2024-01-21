Хоккеист "Лон-Анджелеса" Гавриков о рекорде Овечкина: все будем рады

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Владислав Гавриков уверен, что игрок "Вашингтона" Александр Овечкин побьет рекорд лиги Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам, передает "Спорт-Экспресс".
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