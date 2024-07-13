Московского педиатра арестовали по делу о фейках об армии

В Москве состоялось заседание Тушинского районного суда, на котором врач-педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, была восстановлена на прежней работе.
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