Николь Кидман и Сандра Буллок воссоединились на красной дорожке «Практической магии 2» в Лондоне

Николь Кидман и Сандра Буллок вместе появились на премьере «Практической магии 2» в Лондоне, официально открыв промотур продолжения культовой истории о сёстрах-ведьмах.
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