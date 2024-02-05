Пушилин: у Зеленского может хватить ресурсов, чтобы отодвинуть Залужного

Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia На Украине между политическим и военным руководством сложилось противостояние, скорее всего, президенту страны Владимиру Зеленскому удастся "отодвинуть" главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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