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Пушилин: у Зеленского может хватить ресурсов, чтобы отодвинуть Залужного

Пушилин: у Зеленского может хватить ресурсов, чтобы отодвинуть Залужного

Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia На Украине между политическим и военным руководством сложилось противостояние, скорее всего, президенту страны Владимиру Зеленскому удастся "отодвинуть" главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

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