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Два человека ранены во время обстрела села Новопетровка Белгородской области

Два человека ранены во время обстрела села Новопетровка Белгородской области

Село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области находится под артиллерийским обстрелом Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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