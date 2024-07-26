Илон Маск решил обсудить инвестиции в xAI с советом директоров Tesla В тени квар...

Илон Маск решил обсудить инвестиции в xAI с советом директоров TeslaВ тени квартального отчёта Tesla не удалось остаться одному любопытному событию: глава компании Илон Маск (Elon Musk) накануне вынес на публичное обсуждение идею о направлении $5 млрд средств этого автопроизводителя на финансирование стартапа xAI, который занимается разработкой систем искусственного интеллекта.