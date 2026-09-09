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Гол-фантастика и сенсация на стадионе «Кировец» - «Динамо-СПб» обыграло «Сочи» и продолжает борьбу за Кубок России

Гол-фантастика и сенсация на стадионе «Кировец» - «Динамо-СПб» обыграло «Сочи» и продолжает борьбу за Кубок России

В матче четвёртого раунда «Пути регионов» FONBET Кубка России питерские динамовцы обыграли «Сочи». Игра проходила на стадионе «Кировец» и завершилась со счётом 2:0.

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