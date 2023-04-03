Мосийчук: Власть запустила информационную волну, чтобы скрыть тяжелейшие потери ВСУ в Бахмуте 

Скандал с отпуском лекарств исключительно по электронным рецептам и шум вокруг изгнания УПЦ из Киево-Печерской лавры помогают решить режиму многие имиджевые проблемы, в том числе коррупцию при распределении гуманитарной помощи и неудачи на фронте.