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Мосийчук: Власть запустила информационную волну, чтобы скрыть тяжелейшие потери ВСУ в Бахмуте 

Мосийчук: Власть запустила информационную волну, чтобы скрыть тяжелейшие потери ВСУ в Бахмуте 

Скандал с отпуском лекарств исключительно по электронным рецептам и шум вокруг изгнания УПЦ из Киево-Печерской лавры помогают решить режиму многие имиджевые проблемы, в том числе коррупцию при распределении гуманитарной помощи и неудачи на фронте.

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