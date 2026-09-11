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Царьград

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В Архангельской области стартовал отопительный сезон: 4,6 млрд рублей

В Архангельской области стартовал отопительный сезон: 4,6 млрд рублей

В Архангельской области началось подключение жилья и социальных объектов к отоплению. Министр ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Поташев доложил на заседании областного правительства, что отопительный период уже стартовал в Северодвинске, а также в Лешуконском, Мезенском и Виноградовском округах.

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