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Штурмовики РФ уничтожили в ДНР польских наёмников, устроивших чаепитие

Штурмовики РФ уничтожили в ДНР польских наёмников, устроивших чаепитие

Российские военные застали врасплох наёмников из Польши, когда те пили чай, сообщает РИА Новости.Как рассказал агентству командир штурмовой роты с позывным «Кобра», польские наёмники устроили чаепитие в одном из опорных пунктов на кураховском участке в Донецкой народной республике.

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