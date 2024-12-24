Штурмовики РФ уничтожили в ДНР польских наёмников, устроивших чаепитие

Российские военные застали врасплох наёмников из Польши, когда те пили чай, сообщает РИА Новости.Как рассказал агентству командир штурмовой роты с позывным «Кобра», польские наёмники устроили чаепитие в одном из опорных пунктов на кураховском участке в Донецкой народной республике.