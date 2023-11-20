Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Продолжается создание дорожного каркаса ТиНАО Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о создании дорожного каркаса ТиНАО, в частности, о ходе строительства трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».
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