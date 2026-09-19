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Царьград

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В Архангельске на АЗС «Татнефть» и «Лукойл» закончился бензин

В Архангельске на АЗС «Татнефть» и «Лукойл» закончился бензин

На ряде автозаправочных станций Архангельска по состоянию на 09:30 отсутствовал бензин. Информация о наличии топлива и ожидаемом времени прибытия бензовозов была опубликована по конкретным адресам.

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