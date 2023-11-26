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История и археология: Самые странные проекты Третьего Рейха: От разведения чистокровных детей до попытки вскипятить океан

История и археология: Самые странные проекты Третьего Рейха: От разведения чистокровных детей до попытки вскипятить океан

Пожалуй, нет такой сферы, относительно которой у Адольфа Гитлера не было бы далеко идущих планов. После того как большинство документов Третьего Рейха были рассекречены, становится понятно, что порабощение мира было лишь малой частью его далеко идущих перспектив.

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