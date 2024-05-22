Каким будет Цветочное полнолуние в мае 2024 года, что можно делать и что нельзя Алёна ЮрьеваСередина мая приносит с собой не только расцвет природы, но и возрастающую силу Луны, которая достигает своего пика в энергетически мощном событии — полнолунии.
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