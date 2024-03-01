Солт-Лейк-Сити подал заявку на проведение зимней Олимпиады-2034

Американский Солт-Лейк-Сити подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2034 года. С 9 по 13 апреля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) планирует посетить город, чтобы оценить его готовность к соревнованиям.
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