Исчезающие народы

Манси, селькупы, пигмеи, коряки и эскимосы. Все эти народности относятся к исчезающим. В этом выпуске мы познакомим вас с этими и другими представителями исчезающих народов — почти всегда уникальных в своей культуре.
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