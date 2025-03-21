Военные ВС РФ заминировали тыловой район ВСУ и помогли сорвать ротацию боевиков

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Расчет инженерной системы "Земледелие" группировки войск "Запад" дистанционно провел в ночное время минирование тылового района боевиков ВСУ и помог сорвать ротацию подразделений противника в Харьковской области в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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