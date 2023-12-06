«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ, Месси – спортсмен года по версии Time, 8:7 в матче КХЛ, конфликт «МЮ» с журналистами, Ковальчук вернулся в «Спартак» и другие новости

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Комментарии
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КузнецовВВ
честно говоря если это самые высокооплачиваемые то остальное большинство зарабатывает просто гроши
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3 час.
КузнецовВВ
Нападающий Илья Ковальчук, заключивший сегодня, 6 декабря, контракт со «Спартаком» до конца сезона, заработает 15 млн рублей, сообщает «Спорт-экспресс». Напомним, сегодня «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком. По завершении драматичной игры с московским «Динамо» (8:7 ОТ) в соцсетях команды опубликовали видео с довольным олимпийским чемпионом 2018 года, которому показали собственное место в раздевалке команды и вручили игровую майку с привычным номером 71.
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3 час.
КузнецовВВ
за такие деньги можно было бы и кого-то помоложе подписать.
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3 час.

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