«Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ, Месси – спортсмен года по версии Time, 8:7 в матче КХЛ, конфликт «МЮ» с журналистами, Ковальчук вернулся в «Спартак» и другие новости

1. «Арсенал» на 97-й минуте вырвал победу у «Лутона» (4:3) благодаря голу Деклана Райса и сохранил лидерство в АПЛ.
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